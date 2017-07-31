Арабские страны назвали условия диалога с Катаром

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет сохраняют в силе все требования, которые ранее они выдвинули катарской власти, но к диалогу с Дохой они готовы, заявили министры иностранных дел четырех арабских стран.

Об этом сообщает Deutsche welle.

"Четыре страны готовы к диалогу с Катаром, при условии, что он заявит об искреннем желании прекратить поддержку терроризма и экстремизма, а также гарантирует невмешательство в зарубежные дела других стран и ответит на тринадцать пунктов из списка требований (с которыми к нему обратились арабские страны, - ред.)", - заявил министр иностранных дел Бахрейна Халид бин Ахмед аль-Халифа.

Столица Бахрейна Манама принимала встреча глав МИД четырех стран.

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Напомним, 5 июня Королевство Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ сообщили разрыв дипломатических отношений с Катаром из-за поддержки властями страны "терроризма и оказания финансовой помощи террористическим группировкам".

23 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн направили в Доху перечень из 13 требований, которые, в случае их выполнения, положат конец конфликту в Персидском заливе. Для их выполнения арабские страны дали Катара 10 дней. Однако впоследствии этот срок продлили.

Катар впоследствии заявил, что считает этот перечень "неразумным или невозможным", и не выполняет его. Арабские страны сейчас продолжают бойкот государства.

© По материалам Deutsche Welle / О.К.