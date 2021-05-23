Авіакомпанія Ryanair заявила, що про "мінування" рейсу повідомили диспетчери з Білорусі

Про загрозу на борту рейсу Ryanair Афіни - Вільнюс, на якому летів ексголовний редактор Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, екіпажу повідомили диспетчери з Білорусі, а потім дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

Про це "Новой газете" заявили в авіакомпанії, пише УНН.

"Літак благополучно приземлився, пасажирів висадили, а місцеві служби перевірили літак. Нічого не було виявлено, і приблизно через дві години влада дозволила літаку вилетіти (до Вільнюса) разом з пасажирами і екіпажем", - йдеться в заяві компанії.

У Ryanair уточнили, що всього в аеропорту Мінська літак простояв близько п'яти годин, і повинен вилетіти до Вільнюса в 19:00 за місцевим часом (однаково з київським).

Близько 15-ї години дня літак авіакомпанії Ryanair Афіни - Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасєвіч, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі "Пул першого". Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляв, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, через що літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасєвіча відвели в сторону, а його речі винесли на злітно- посадкову смугу.

"Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він, і додав: "Мене тут чекає смертна кара". Він був уже спокійніше, але тремтів. Поруч з ним весь час стояв офіцер, і незабаром військові його просто вивели", - розповів пасажир.

Президент Литви Гітанас Науседа назвав безпрецедентною ситуацію з посадкою літака в Мінську і зажадав негайного звільнення Протасєвіча. Після цього в МЗС Литви викликали тимчасового повіреного в справах Білорусі.

МЗС Австрії заявило про необхідність провести міжнародне розслідування, а Польща попросила главу Євроради розглянути на саміті введення санкцій проти білоруської влади. Ряд представників інших європейських країн також висловили стурбованість ситуацією і зажадали звільнити Протасевича.