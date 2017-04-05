Безсмертный: Теракт в Питере и газовая атака в Сирии - это подготовка к встрече с Трампом

Взрыв в метро Санкт-Петербурга и газовая атака в Сирии входят в определенную программу Кремля по подготовке к встрече президента РФ Владимира Путина с Дональдом Трампом. Об этом в комментарии InfoResist сказал бывший посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный.

"Что у него в голове, я не знаю, но то, что Украине нужно быть давно готовой к тому, что Кремль будет всякие пакости вытворять - это очевидно. Другое дело, что они сегодня с утра пытаются навязать миру дискурс необходимости совместной борьбы Москвы и Вашингтона против терроризма. Я расцениваю то, что произошло сейчас в Санкт-Петербурге, в Сирии - использование химического оружия, как часть одной цепи с управлением в одном центре", - сказал он.

Как отметил Безсмертный, все это входит в определенную программу Кремля по подготовке к встрече с президентом США Дональдом Трампом.

"При таком повороте событий, Трамп будет работать за необходимость союза в борьбе с терроризмом", - добавил бывший посол Украины в Беларуси.

Напомним, в результате одной из крупнейших газовых атак с начала войны в Сирии погибли по меньшей мере 100 человек, еще 400 страдают от проблем с органами дыхания.

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Теракт в метро Санкт-Петербурга

3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге прогремел взрыв в вагоне метро между станция "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате погибли 14 человек, около 50 человек пострадали. Также была найдена неразорвавшаяся взрывчатка на станции "Площадь Восстания".Взрывы квалифицировали как теракт. В его совершении подозревают 22-летнего уроженца Кыргызстана, гражданина РФ Акбаржона Джалилова.Также опубликованы видео с предполагаемым террористом.

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