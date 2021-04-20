Чорногорія скасувала всі обмеження для українських туристів

Чорногорія скасувала усі обмеження на в'їзд для туристів з України, а також з Північної Македонії, Росії та Білорусі.

"З радістю повідомляємо вам, що для відвідування Чорногорії під час туристичного сезону 2021 для громадян Російської Федерації, Республіки Білорусь, України та Північної Македонії будуть скасовані усі обмежувальні заходи, зокрема ПЛР тестування", - повідомив міністр фінансів країни Мілойко Спаіч у Twitter.

За даними Worldometers, станом на 20 квітня в Чорногорії було зафіксовано 95,8 тисяч випадків коронавірусу і 1,4 тисячі смертей, 91,4 тисячі хворих одужали.

За добу 19 квітня там було зафіксовано 144 нові випадки.Що відомо Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" планує відновити регулярні рейси по ще 14 напрямках до липня.

Ізраїль з 23 травня відкриє кордони для вакцинованих проти COVID-19 туристів. Проте вони мають пройти ще два ПЛР тести та тест на антитіла

Уряд Греції розглядає травень та червень як місяці, які стануть вирішальними для економіки країни. На тлі цього влада вирішила максимально продовжити тривалість туристичного сезону.

Туреччина розпочала кампанію вакцинації професіоналів туризму, аби стимулювати життєво важливу для економіки країни галузь, на яку у 2020 році істотно вплинула пандемія COVID-19.

Балканська країна Албанія також розпочала кампанію масової вакцинації препаратом Sinovac (Китай) перед туристичним сезоном.

Авіаслужби Туреччини та України погодили питання щодо авіасполучення між Києвом та іншими містами України з аеропортом Газіпаша, що біля відомого турецького курорту Аланія.

UA: Суспільне Новини

https://suspilne.media