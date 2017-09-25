Чорновил: За нацистов в Германии проголосовали россияне с немецкими паспортами

Россия имеет до двух миллионов послушных граждан в Германии, на которых может влиять напрямую. Для немцев это серьезный повод задуматься, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" политолог, экс-нардеп Тарас Чорновил.

Выходцы из стран бывшего СССР стали колоссальным ресурсом Кремля для влияния на ситуацию в Германии. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил политолог, экс-нардеп Тарас Чорновил, комментируя результаты прошедших выборов в Бундестаг.

"Результат был прогнозируемым. Ожидалось что победит Христианско- демократическая партия, а вторыми станут социал-демократы. Так и случилось. Не было понятным, какой станет коалиция - широкой или узкой. Этот вопрос актуален на каждых выборах и решается только после оглашения результатов. В течение недели мы уже будем знать формат коалиции. Есть большая вероятность, что она будет более однородной. В первую очередь благодаря привлечению свободных демократов (Свободная демократическая партия, - "ГОРДОН"), которые близки идеологически ХДС", - отметил политолог.

По его словам, для немцев сильным моральным ударом стало появление в Бундестаге партии неофашистского толка.

"Катастрофическим является только один нюанс: много голосов набрала "Альтернатива для Германии". Это фактически неофашистская партия. Они начали делать то, что до последних лет в Германии находилось под табу. Раньше человек, который пробовал реанимировать идеологию Третьего рейха, или хвалить методы Гитлера, попадал в тюрьму, или становился маргиналом и терял все политические перспективы. А сегодня, оказалось, на подобных заявлениях политическая сила может собрать более 10% голосов - это для Германии страшный моральный удар. Знак того, что ничего необратимого нет. Даже гитлеровский вариант нацизма еще и с путинским клеймом сверху может вернуться в любой момент. Эта партия будет будет маргинальной в Бундестаге. С ними точно никто не будет вести переговоры. Им не будут подавать руки. Но они заполучили трибуну", - подчеркнул Черновил.

Он считает, что пробиться в парламент "Альтернативе для Германии" помогли российские пропагандисты, которые имеют прямое влияние на выходцев из СССР.

"В последнее время у нас мало говорили о вмешательстве россиян в немецкие выборы. Сами немцы били тревогу. Недавно министр внутренних дел Германии сделал заявление о жестком прямом вмешательстве РФ в выборы в пользу одной из политических сил, а именно "Альтернативы для Германии". Это все доказательство того, что Россия при определенных условиях может достигать нужных ей результатов в европейских странах. В Германии им сложнее всего работать, но они могут это делать. Уже известно, что за нацистов практически полностью проголосовали выходцы из СССР. Я бы называл их россиянами с немецкими паспортами. Они поддаются влиянию путинской пропаганды. Россия имеет до двух миллионов послушных граждан Германии, на которых может влиять напрямую - это колоссальный ресурс. И для немцев есть серьезный повод задуматься", -- сказал Чорновил.

Политолог отметил, что итоги выборов и предстоящие изменения в Бундестаге не повлияют на внешнюю политику, а заденут исключительно внутреннюю жизнь страны.

"Реального влияния на внешнюю политику выборы не окажут. Нас устраивает любой вариант коалиции европейского направления. Все потенциальные участники будущей коалиции заинтересованы в усилении Евросоюза, а не в его ослаблении. Изменения будут только во внутренней политике Германии", - подытожил собеседник.

На парламентских выборах в Германии, прошедших 24 сентября, победу одержал блок христианско-демократических партий ХДС/ХСС во главе с федеральным канцлером Ангелой Меркель. Всего в выборах приняли участие 42 партии.

Второе место заняла Социал-демократическая партия Германии бывшего председателя Европарламента Мартина Шульца, объявив по итогам выборов о переходе в оппозицию. За СДПГ выступили около 20,5% проголосовавших. На третьем месте - ультраправая националистическая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) с 12,6% голосов. Далее следуют либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) - 10,7%, Левая партия (De Linke) - 9,2% и партия "Союз-90"/"зеленые" - 8,9%