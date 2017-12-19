"Давление на Россию усиливается": Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму

Генеральная Ассамблея ООН во вторник, 19 декабря, приняла резолюцию по правам человека в аннексированном Крыму. 70 стран выступили "за" принятие документа, 26 - против и 76 воздержались. Против резолюции выступили Армения, Беларусь, Россия, Сирия, Зимбабве и другие страны.

В документе содержится требование к России выполнить временные меры рекомендаций Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму и обеспечить обучение на украинском и крымскотатарском языках на полуострове.

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал принятие резолюции и отметил, что "крымский вопрос" остается актуальным в международной повестке.

"Благодарен настоящим друзьям украинского Крыма - как соавторам резолюции, так и тем, кто поддержал ее своими голосами. Несмотря на гибридные попытки Москвы закрыть "крымский вопрос", международный фронт по деоккупации Крыма крепчает", - написал президент в Фейсбуке.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что давление на Россию из-за аннексии Крыма усиливается. Об этом он написал в Твиттере, комментируя принятие Генассамблеей ООН резолюции о ситуации с правами человека на полуострове.

"Эта резолюция по Крыму - самая сильная. Давление на Россию в вопросе Крыма усиливается. Большое спасибо всем, кто поддержал", - написал глава украинского МИДа.

В Нью-Йорке 14 ноября, на заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН, приняли обновленный проект резолюции по правам человека в аннексированном Крыму. Петр Порошенко назвал это сигналом российской власти о международной солидарности в вопросе деоккупации Крыма. Российский глава Крыма Сергей Аксенов назвал проект резолюции по Крыму "оружием в гибридной войне против России".

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.