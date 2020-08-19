Держпереворот у Малі: президента і прем'єра заарештували

У вівторок, 18 серпня, у Малі відбулася спроба державного перевороту. В результаті заколоту були заарештовані президент країни Ібрагім Бубакара Кейті і прем'єр-міністр Бубу Сіссе.

Про це повідомляє Jeune Afrique.

Держпереворот очолив полковник Національної гвардії Сади Камара. До нього приєдналися заступник начальника військової школи підполковник Мама Секу Лелета, полковник Збройних сил Дьо.

В останні тижні в Малі проходили акції протесту проти Кейт і його прем'єра Сіссе. У вівторок також демонстранти почали збиратися на площі Незалежності для продовження протестів.

Під час зіткнень заколотників і їх супротивників загинули не менше п'яти осіб.

Також на великій військовій базі країни в Каті поблизу столиці Малі Бамако почався бунт військовослужбовців. На вимогу заколотників президент країни повинен був покинути Малі, якщо не хотів допустити силового вирішення.