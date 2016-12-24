Игорь Додон принял присягу президента Молдавии в пятницу, 23 декабря. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Торжественная церемония состоялась в государственном дворце в Кишиневе при участии представителей из России, Белоруссии, Венгрии и других стран. Во время инаугурации Додон призвал к единству в стране и обязался сохранять нейтралитет Молдавии.

Новоизбранный президент обратился к тысячам несогласных с результатами выборов людей, которые собрались у дворца перед началом инаугурации, и пообещал, что будет президентом всех молдаван.

"Объединение обоих берегов реки Днестр является главной целью моего пребывания на посту. Я хотел бы обратиться к тем, кто голосовал за другие партии: давайте спускаться с баррикад и объединяться ради лучшего будущего всех нас - молдаван, русских, украинцев, гагаузов и всех граждан - в единую страну", - сказал Додон.

Он заявил о планах посетить Москву и Брюссель в качестве президента.

"Мы будем строить мосты на Восток и на Запад", - отметил Додон.

Напомним, 18 ноября ЦИК Молдовы официально признал победу Додона на президентских выборах. За него проголосовали 55,04% избирателей, в то время как за его оппонента, лидера партии "Действие и солидарность" Майю Санду, - около 45%.

Додон стал третьим всенародно избранным президентом Республики Молдова.

Перед выборами Додон неоднократно заявлял, что, по его мнению, Крым принадлежит России, и обещал пересмотреть свою позицию в случае избрания его президентом.