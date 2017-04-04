Дональд Трамп назвал теракт в Питере "абсолютно ужасным"

Президент США Дональд Трамп назвал теракт в метро Санкт-Петербурга "абсолютно ужасным".

Об этом сообщает Росбалт.

"Ужасная. Ужасная вещь ... По всему миру такое творится. Абсолютно ужасная вещь," - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов во время переговоров с египетским лидером Абделем Фаттахом ас-Сиси в Белом доме.

При этом Трамп не стал отвечать на вопрос журналистов о том, связывался ли он с лидером РФ Владимиром Путиным в связи со взрывом. Такой вопрос задали президенту США журналисты, но Трамп его просто проигнорировал.

Ранее мы сообщали, что в Санкт-Петербурге начался транспортный коллапс после взрыва в метро. По состоянию на 19:45 в городе 8-балльные пробки, а еще недавно были все 10 баллов. Весь центр северной столицы, основные транспортные магистрали, набережные отмечены красным цветом. Скорость движения автомобилей минимальна.

Как сообщала "Страна", появилось видео с подозреваемым, который готовит взрыв в питерском метро.