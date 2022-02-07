Ексканцлера Німеччини Шредера висунули до ради директорів "Газпрому"

Російська державна газова компанія "Газпром" повідомила, що особу ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера висунуто до складу ради директорів, і цей крок стався в той час, коли Шредера критикують за звинувачення України в "брязканні зброєю" під час протистояння з Росією, інформує УНН.



Шредер, який очолював Німеччину з 1998 по 2005 рік, мав тісні стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним, коли той був канцлером. 77-річний Шредер вже очолює комітет акціонерів Nord Stream AG і очолює раду директорів Nord Stream 2, нового газопроводу, проти якого виступають США, Україна та деякі інші союзники Німеччини, який був побудований для доставки російського газу до Німеччина під Балтійським морем, але ще не використовується.

"Газпром" включив Шредера в число 11 кандидатів на посаду ради директорів, які будуть проголосовані на щорічних загальних зборах у Санкт-Петербурзі 30 червня.

Причетність Шредера до газопроводу та стійка оборона ним Росії вже давно викликають неоднозначні відгуки в Німеччині, навіть у його власній лівоцентристській Соціал-демократичній партії, яка очолює нову урядову коаліцію канцлера Олафа Шольца. За часів Шольца Німеччина домагається дипломатичного вирішення нинішньої кризи, але відмовилася надсилати зброю Україні, чим дратує деяких союзників.

Нещодавно Шредер заявив, що він не вважає, що російське керівництво зацікавлене у військовій інтервенції в Україну.

"Я дуже сподіваюся, що вони нарешті припинять брязкання зброєю в Україні...", - заявив раніше Шредер.

У середу нового канцлера Олафа Шольца в інтерв'ю телебаченню ZDF запитали, чи прислуховується він до порад Шредера.

"Я не просив у нього поради, і він мені також не дав", - сказав Шольц.



