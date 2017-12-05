ЕС и Великобритания не достигли окончательного соглашения по Brexit

Европейскому Союзу и Великобритании не удалось достичь прорыва в переговорах по выходу королевства из состава ЕС, заявил председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер по итогам сегодняшних переговоров с британским премьер-министром Терезой Мэй, передает DW.

"Несмотря на наши настойчивые усилия и значительный прогресс, который мы и наши команды совершили в последние несколько дней по оставшимся вопросам, сегодня не было возможно достичь окончательного соглашения", - сообщил Юнкер на совместном брифинге с Мэй.

Как отмечается, Юнкер также выразил надежду, что на этой неделе стороны смогут продвинуться вперед во время переговоров, что позволит лидерам 27 государств-членов ЕС во время саммита на следующей неделе утвердить переход к следующей стадии переговоров с Лондоном, в частности, и относительно будущего сотрудничества в сфере торговли.

Юнкер назвал Терезу Мэй "жестким и непростым переговорщиком, который защищает позицию Великобритании со всей энергией, которую, как мы знаем, она имеет".

Он также отметил, что отсутствие окончательного согласия между Брюсселем и Лондоном по итогам переговоров по Brexit "не является провалом".

В свою очередь, Мэй назвала нынешние переговоры "конструктивными" и отметила, что у сторон остаются разногласия во взглядах на несколько вопросов, "что требует дальнейших переговоров и консультаций".

"Мы снова соберемся к концу этой недели, и я также уверена, что мы завершим этот вопрос успешно", - отметила британский премьер.

Ранее Туск заявил, что переговоры по Brexit могут быть приостановлены в случае, если руководство Великобритании будет настаивать на создании контроля между Ирландией и Северной Ирландией. Позже стало известно, что Европейская комиссия готовит план на случай срыва переговоров по Brexit.

Напомним, 23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали нет сохранению Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.