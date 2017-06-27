Еще не утверждены санкции США начали отпугивать от российских активов инвесторов - Bloomberg

Обсуждение новых санкций в Вашингтоне усиливает геополитические риски, которые оказывают давление на российскую экономику.

Конгресс США еще не закончил процедуру утверждения новых санкций против России. Но все равно они уже стали фактором, который российский Центральный банк не может игнорировать.

Об этом пишет Bloomberg, добавляя, что глава российского ведомства Эльвира Набиулина уверяет, что санкции никак не повлияли на ее страну. Но все же они стали одним из факторов, почему российские депутаты на прошлой неделе решили не спешить с сокращением процентрих ставок. Издание также напоминает, что Министерство финансов США расширило список лиц и компаний, которые напрямую ощутят на себе экономическое давление за роль в российской оккупации Крыма и вторжении на Восток Украины.

Напряжение в геополитических отношениях усиливает неблагоприятный фон для российский чиновников, угрожая повышением интенсивности оттока капиталов тогда, когда цены на нефть на прошлой неделе упали до медвежьего рынка. Кроме того, российский рубль в июне показывал худшие показатели в соотношении к американскому дорала. Поэтому в пятницу в Москве решили сократить процентную ставку на четверть процента, тем самым отказавшись от предыдущих более решительных планов.

"Одна из причин, почему они решились на сокращение лишь на 25 базовых единиц кроется в геополитических условиях. Российская экономическая политика сейчас в целом ведется в режиме "военной экономики" с повышенным уровнем защиты и с расчетом на ведение длительной и дорогостоящей битвы с Западом", - считает стратег лондонской компании по управлению активами Bluebay Тимоти Эш.

Издание напоминает, что предложенные Сенатом санкции еще больше ограничивают возможность российских банков и энергетических компании привлекать капитал. Кроме того, они позволяют оказывать давление на российские государственные компании в сфере энергетики, железной дороги и перевозок, а также металлургийную и добывающую отрасли. Санкции не включают никаких ограничений для суверенного долга или дериватив, но они все же могут оказывать определенное влияние на эти виды привлечения финансирования.

Инвесторы очень интенсивно выводят деньги из крупнейшего биржевого фонда России начиная с марта. В четверг они вывели из VanEck Vectors Russia ETF 21,3 миллиона долларов, а за последние шесть дней - 149 миллионов.

Российский биржевой индекс Micex попал в медвежий рынок с прошлой недели.

Напомним 14 июня Сенат США проголосовал за усиление санкций против России за вмешательство в выборы президента США и поддержку режима сирийского президента Башара Асада, который совершает военные преступления.

Сообщается, что американским компаниям и физическим лицам будут запрещены сделки с российскими банками о предоставлении финансирования более чем на 14 дней.

Вместе с тем Палата Представителей временно отложила голосованию по законопроекту, отправив его на доработку в комитет Конгреса по иностранным делам.

Министерство финансов США, в свою очередь, 20 июня внесло в санкционный список еще 38 физических и юридических лиц, причастных к вооруженной агрессии РФ против Украины.