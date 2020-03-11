Эстония объявила об экономическом кризисе

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил, что Эстония вошла в фазу нового экономического кризиса. По его словам, главный вопрос для страны заключается в том, в какой мере правительству удастся свести к минимуму последствия кризиса. Об этом передает ERR.

"Цифры показывают, что такого резкого падения не было с 2008 года. И это будет иметь последствия в реальной жизни. Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение. Предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать", - сказал министр.

Отмечается, что падение внутренней экономики Эстонии произошло в течение двух месяцев.

По словам Хельме, западные страны сейчас в значительно более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года.

"Как у мировой, так и европейской экономики долговая нагрузка выше, чем десять лет назад. Безработица больше. Конкурентоспособность хуже, чем до кризиса 2008 года. Говорили, что будет плавное падение. Теперь вместо этого пузырь оглушительно лопнул", - пояснил министр финансов.

Хельме отметил, что в каждом кризисе есть и что-то положительное. Например, бюджетные правила еврозоны, которые мешают Эстонии брать кредиты, допускают исключения в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, правительство не намерено реагировать на кризис урезанием бюджетных расходов.

"Теперь мы очевидно в фазе экономического спада, и самое плохое, что можно сделать в такой фазе - это сокращение государственных расходов, которое усиливает спад. Все-таки очень большая часть экономики связана с государственными инвестициями и зарплатами публичного сектора. Если мы начнем их урезать, то мы усилим спад. Этого нам точно делать нельзя", - сказал министр финансов.

Ранее сообщалось, что все финансовые рынки продолжают падать из-за скорости распространения нового коронавируса.

Известно, что причиной падения стало то, что инвесторы и трейдеры не рискуют вкладывать свои деньги, поскольку боятся, что новая инфекция может подорвать экономику.