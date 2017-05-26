Эстония выслала двух российских консулов

Власти Эстонии объявили персонами нон грата генерального консула России в Нарве Дмитрия Казённова и консула Сергея Сургаева.
Об этом сообщает Delfi со ссылкой на пресс-секретаря МИД республики Сандру Камилову.
По данным издания, генконсулу РФ в Нарве Дмитрию Казённову и консулу Андрею Сургаеву вручили ноту. Теперь они должны покинуть Эстонию: "Информацию подтвердили два наших источника, а также МИД ЭР".
Портал обратился в Посольство России в Эстонии. Пока диппредставительство никак не прокомментировало эту информацию.
По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Эстонии Сандры Камиловой, МИД подтверждает эту информацию, но не комментирует.
Высылка дипломатов, как правило, или связана с подозрениями в их причастности к деятельности спецслужб, или проводится в ответ на аналогичные действия страны, которую они представляют.