Европарламент требует ужесточить санкции против России из-за обстрелов Авдеевки

Большинство участников дебатов, которые прошли 14 февраля в Европарламенте, потребовали расширить санкции против России в связи с эскалацией конфликта на Донбассе, в частности, из-за обстрелов Авдеевки

Дискуссии прошли во время пленарного заседания законодательного органа Евросоюза в Страсбурге, сообщает "ДС" со ссылкой на DW.

По мнению большинства евродепутатов, новые жесткие ограничительные меры против России стали бы симметричной реакцией ЕС на действия Кремля, который, по оценкам парламентариев, продолжает поставлять оружие и направлять подкрепления в зону конфликта.

В частности, расширить санкции против России предложил польский дипломат и член Европарламента Яцек Эмиль Сариуш-Вольский, отметив, что Украина имеет дело именно с внешней агрессией, а не с гражданской войной.

Он также предложил заменить нормандский формат (Украина, Германия, Франция, Россия) на "женевский", включив в число переговорщиков представителей ЕС и США.

Кроме того, за расширение санкций против России выступил и евродепутат от Нидерландов Йоханнес Корнелис ван Баален, отметив, что санкции должны стать более жесткими, для того, чтобы Москва поняла, что у нее нет другой альтернативы, кроме как навсегда покинуть территорию Крыма и Донбасса.

Вместе с тем отмечается, что принятия резолюции по итогам встречи предусмотрено не было.