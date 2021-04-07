FAZ: Путін тестує Байдена

Захід відреагував на недавні пересування російських військ висловленнями солідарності з Україною. Але основна проблема залишається. Про це пише німецька Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Є деякі ознаки того, що Росія хоче перевірити на Донбасі, наскільки твердо нове американське уряд ставиться до України. Останнє розміщення військ на кордоні з зоною конфлікту і в Криму почалося в той час, коли Байден ще не вступив в контакт з президентом України Зеленським. Тепер він заповнив це телефонним дзвінком, і Байден пообіцяв постраждалій країні підтримку.

ЄС, НАТО, Німеччина і Франція також встали на сторону України. Якщо Путін хотів дізнатися, чи зміна уряду у Вашингтоні принципово змінила ставлення Заходу до безперервного конфлікту на Донбасі, тоді відповідь — ні.

Але, звичайно, основна проблема залишається в тому, що Україна не є членом НАТО. Стримувальний фактор в цьому випадку багато в чому заснований на політичних і економічних засобів. Якщо Росія знову посилить конфлікт, вона ризикує, що введуть нові санкції.

Це може бути болісно в умовах пандемії, але такі перспективи ніколи не зменшували готовності Путіна брати участь у низькопороговому конфлікті. Недавня суперечка з приводу Навального, можливо, зміцнила його думку про те, що він знаходиться в серйозній конкуренції з Америкою і Європою, що врешті-решт стосується виживання його режиму. Захід вже не має багато варіантів.