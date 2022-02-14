Франція не відповість військовим шляхом, якщо Росія вторгнеться в Україну - МЗС

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що Франція не має наміру "військово реагувати" на будь-яке вторгнення Росії в Україну, але додав, що Париж надає Україні фінансову підтримку. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Ле Дріан попередив, що війна між Росією та Україною буде "катастрофою для всіх, особливо катастрофою для Росії насамперед".

"Якщо в Україні буде війна, якщо Росія вторгнеться, український газ, наприклад, перестане надходити", - сказав він у понеділок у телеінтерв'ю французькому каналу France 5, додавши, що "економічні наслідки буде надзвичайно важко винести".

За його словами, з огляду на "досить сильні стримуючі заходи", Франція сподівається, що президент Путін "справді замислиться про ризики, на які він іде", якщо Росія розпочне наступ на Україну.

Ле Дріан повторив, що будь-яка серйозна дія Росії проти суверенітету України спричинить "масові наслідки" та санкції Франції та інших українських союзників проти Москви.

Глава НАТО Єнс Столтенберг на запитання в інтерв'ю CNN, наскільки ймовірно, що Росія вторгнеться, сказав: "Немає впевненості, але те, що ми бачимо, - це нарощування військової потужності, що триває, з усе більшими і більшими силами... Час попередження минає, і ризик атаки наростає".