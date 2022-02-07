Генсек НАТО висловив вдячність президентові Туреччини за внесок у політичне врегулювання російсько-української кризи.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів у понеділок телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє Anadolu.

В Управлінні зв'язків Адміністрації президента Туреччини повідомили, що під час телефонної розмови відбувся обмін думками щодо регіональних процесів з акцентом на кризу у відносинах між РФ та Україною.

Президент Ердоган повідомив, що Туреччина докладає активних зусиль для зниження напруженості між Москвою та Києвом.

Глава держави висловив упевненість у тому, що кризу необхідно врегулювати мирними, дипломатичними шляхами в рамках територіальної цілісності України та на основі норм міжнародного права та мінських домовленостей. За його словами, Анкара довела свою позицію до всіх сторін.

Ердоган зазначив, що Анкара готова організувати зустріч президентів РФ та України, або створити майданчик для технічних переговорів сторін.

Генсек НАТО своєю чергою висловив вдячність президентові Туреччини за активну підтримку та внесок у політичне врегулювання російсько-української кризи.

Столтенберг далі висловив надію на якнайшвидше одужання президента Туреччини та його дружини у зв'язку із захворюванням на коронавірусну інфекцію.