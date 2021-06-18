Генсека ООН Антоніу Гутерреша переобрано до 2026 року

Генасамблея ООН у складі 193 членів у п'ятницю погодилася призначити нинішнього генсека ООН Антоніу Гутерреша на другий термін, повідомляють західні ЗМІ.

Новий п'ятирічний термін повноважень генсека розпочинається з 1 січня 2022 року.

Раніше в червні члени Ради безпеки ООН рекомендували переобрати генсека Гутерреша на другий п'ятирічний термін. Водночас західні ЗМІ тоді зазначали, що генсека буде без проблем переобрано, оскільки офіційно більше ніхто не претендує на цю посаду.

INTV.ua

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