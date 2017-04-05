Германия: За химическую атаку в Сирии ответственны Россия и Иран

Без военной поддержки РФ и Ирана режиму Асада давно пришлось бы согласиться на переговоры о политическом решении, считают в правительстве ФРГ.

Сегодня, 5 апреля, Германия обвинила Россию и Иран в том, что они несут определенную ответственность за предполагаемую химическую атаку сирийского президента Башара Асада, в результате которой погибли десятки людей. Об этом сообщает Reuters.

"Федеральное правительство считает, что ответственность лежит на России и Иране как на союзниках режима Асада", - заявила пресс-секретарь немецкого правительства на очередной пресс-конференции в Берлине.

"Мы убеждены, что без их массированной военной поддержки режиму давно пришлось бы согласиться на серьезные переговоры о политическом решении", - добавила она.

Сегодня также госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия и Иран несут большую моральную ответственность за гибель мирных жителей в Сирии в результате применения авиацией химического оружия.

4 апреля сообщалось, что в результате химической атаки в сирийской северо- западной провинции Идлиб погибли, по меньшей мере, 100 человек, еще 300 пострадали.

Bigmir)net Новости

http://news.bigmir.net/