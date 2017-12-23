Глава МИД Британии возложил цветы на месте убийства Немцова

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон возложил цветы на месте убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова в Москве

Об этом пишет Радио Свобода.

Министр выложил в Twitter фото возле народного мемориала, организованного на Большом Москворецком мосту в столице России - на месте убийства оппозиционера. Джонсон подписал публикацию словами: "Правосудие должно свершиться".

Джонсон прибыл в Москву на встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Джонсон впервые посетил Москву как председатель внешнеполитического ведомства Великобритании - эту должность он занял полтора года назад. Переговоры проходили за закрытыми дверями.

По итогам переговоров Джонсон заявил, что хочет добиться улучшения отношений с Россией. В частности, увеличить объем экспорта британских товаров. При этом глава британского МИД отметил, что его желание не умаляет сложностей в отношениях между странами.

В частности, Джонсон отметил, что у Москвы и Лондона пока что нет общей точки зрения относительно ситуации в Украине. По словам Джонсона, позиция Великобритании по Крыму остается неизменной: Россия нарушила суверенитет Украины. При этом министр выразил надежду на разрешение ситуации.

Накануне Джонсон заявил, что Великобритания обеспокоена уровнем коррупции в Украине, хотя страна достигла большого прогресса.