Глава МИД Северной Кореи назвал риторику Трампа "объявлением войны"

Министр иностранных дел Северной Кореи назвал недавние заявления президента США Дональда Трампа "объявлением войны". Поэтому, отметил он, Пхеньян имеет право сбивать стратегические бомбардировщики США, даже если они будут находиться за пределами северокорейского воздушного пространства.

Ри Йонг Хо сделал это заявление 25 сентября в Нью-Йорке, где проходят заседания сессии Генеральной ассамблеи ООН. "Весь мир должен ясно помнить, что именно США первыми объявили войну нашей стране", - отметил он.

Северокорейский министр подчеркнул на встрече с журналистами, что "рассматриваются любые варианты" ответов, которые КНДР даст Вашингтону. Западные агентства отмечают, что его высказывание стало новым витком в войне заявлений между Белым домом и руководством Северной Кореи.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Пхеньяну с трибуны ООН, что в случае новых угроз со стороны Северной Кореи США будут готовы "полностью уничтожить" эту страну.

23 сентября американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer в сопровождении истребителей ВВС США совершили полет в международном воздушном пространстве к востоку от побережья Северной Кореи. Впервые за многие десятилетия военные самолеты США оказались так близко к территории КНДР.

На прошлой неделе Дональд Трамп назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына "сумасшедшим". Это произошло после того, как Ким назвал президента США "психически ненормальным стариком".