Госсекретарь США указал С.Лаврову на уважение к минским соглашениям

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон предупредил министра иностранных дел Сергея Лаврова об уважении к минским соглашениям по Украине, передает УНН со ссылкой на AFP.

"Тиллерсон предупредил главу (МИД РФ - ред.) С.Лаврова относительно уважения минских соглашений по Украине", - говорится в сообщении.

Кроме того, указано, что Р.Тиллерсон заявил, что готов работать с Россией с пользой для США.

"Тиллерсон говорит, что готов работать с Россией, когда это приносит пользу США", - говорится в сообщении.

Напомним, госсекретарю США не дали завершить вступительное слово на встрече с С.Лавровым в Бонне, где проходит министерское заседание G20.