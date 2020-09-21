Ймовірний відправник посилки Трампу з рицином затримана в США

Жінка, підозрювана у відправленні посилки з отруйною речовиною рицин в Білий дім, заарештована в США, повідомляє телеканал CNN.

Як розповів телеканалу представник американських правоохоронних органів, жінка була арештована під час спроби в'їхати в США з Канади на прикордонному переході в штаті Нью-Йорк.

За його словами, при ній була зброя.

Він уточнив, що підозрювана арештована американською владою і прокурори Вашингтона готуються пред'явити їй обвинувачення.

Посилка, відправлена на ім'я президента США Дональда Трампа, була перехоплена раніше на цьому тижні: за інформацією ЗМІ, фахівці проаналізували речовину, яка містилася в ній і підтвердили, що дійсно йдеться про рицин. У низці випадків отруєння цією речовиною може бути фатальним.

