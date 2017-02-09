Иран запустил еще одну баллистическую ракету - СМИ

Иран запустил еще одну баллистическую ракету из стартовой площадки Семнан, расположенной к востоку от Тегерана.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на американского чиновника.

Отмечается, что запуск был произведен со стартовой площадки Семнан, что находится на восток от Тегерана. С него же был произведен запуск баллистической ракеты в прошлом месяце.

Ракета малой дальности Mersad, класса земля-воздух была запущена в среду, 8 февраля. Она упала в 35 милях (около 56 км) от стартовой площадки.

Предыдущий запуск баллистической ракеты Иран сделал 29 января.