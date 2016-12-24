Израиль не будет соблюдать постыдную резолюцию ООН - Нетаньяху

Израиль не будет выполнять требования резолюции ООН, которая требует прекратить строительство еврейских поселений на палестинстких территориях. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает BBC.

"Израиль отвергает эту постыдную антиизраильскую резолюцию ООН и не будет соблюдать ее требования", - заявил Нетаньяху.

23 декабря Совет безопасности ООН принял резолюцию, которая призывает прекратить строительство еврейских поселений на территории Палестины.

14 членов Совбеза ООН проголосовали за, США отказались ветировать резолюцию и воздержались от голосования.