Китай відкидає повідомлення Financial Times про випробування гіперзвукової ракети

Китайська влада відкинула звинувачення про те, що у серпні провела випробування гіперзвукової ракети, що може нести ядерний заряд. Про це у неділю написало видання Financial Times.

Речник Міністерства закордонних справ Китаю заявив, що це були "звичайні" випробування космічного корабля повторного використання, й що ці технології можуть зменшити вартість запусків, надаючи людству більше можливостей досліджувати космос, повідомляє CNN.

Як повідомило The Financial Times, "у серпні Китай випробував гіперзвукову ракету, що може нести ядерний заряд, що облетіла планету й прискорилась, наближаючись до цілі, продемонструвавши просунуті космічні можливості, що заскочило американську розвідку зненацька". Матеріал посилається на неназвані джерела, які були присутні на брифінгу розвідки.

Міністр оборони США Ллойд Остін відмовився коментувати цю ситуацію, але сказав, що під час свого візиту до Європи, зокрема, України, уважно стежитиме за розвитком подій довкола китайських випробувань. За матеріалами Голос Америки українською.