Комітет ООН із прав людини оприлюднив зауваження та рекомендації щодо України

Комітет ООН з прав людини оприлюднив свої зауваження щодо доповіді України про виконання Міжнародного пакту про громадянські та політичні права від 1966 року й надав відповідні рекомендації українській владі.

Про це повідомляє Укрінформ.

Зауваження комітету, зокрема, стосуються порушень прав людини на територіях, тимчасово окупованих РФ, низької представленості жінок у центральних та місцевих органах влади, дискримінації етнічних меншин, ЛГБТ- спільнот, внутрішньо переміщених осіб та інвалідів, захисту населення в зоні збройного конфлікту на сході України, випадків катувань та жорстокого поводження з боку правоохоронних органів, тривалого утримання під вартою підозрюваних до судових вироків, переслідування журналістів і правозахисників тощо.

Так, комітет "стурбований збереженням насильства щодо жінок", а також "із занепокоєнням відзначає низький рівень звітності та судового переслідування й засудження осіб", винних у цьому.

Україні рекомендовано активізувати зусилля з проведення "ретельного та неупередженого" розслідування порушень прав людини під час протестів на Майдані в січні - лютому 2014-го, а також в Одесі у травні 2014 року. Зокрема, йдеться про вбивство 13 співробітників правоохоронних органів. Жертвам і родичам загиблих має бути виплачено належну компенсацію.

Комітет звертає увагу на необхідність "розслідування та притягнення до відповідальності за серйозні порушення прав людини в контексті збройних конфліктів", у тому числі стосовно "неофіційного слідчого ізолятора в Харкові" у 2014-2016 роках.

У документі вказується на "систематичні недоліки" в розслідувані справ щодо убивств журналістів Олеся Бузини у 2015 році, Павла Шеремета у 2016-му та Вадима Комарова у 2019 році.

Відзначається, що Комітет "стурбований повідомленнями, які вказують на акти корупції, нецільове використання державних ресурсів та відсутність прозорості у фінансуванні виборчих кампаній", а також на недостатній контроль за витрачанням коштів на вибори.

Нагадаємо: комітет ООН з прав людини, що складається з 18 експертів, проводить щороку сесії для розгляду періодичних доповідей від держав, які підписали Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, щодо дотримання норм цього документа. Як правило, кожна держава подає доповідь раз на чотири роки. Комітет з прав людини є експертним органом, який займається лише питаннями дотримання Пакту.