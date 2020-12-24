Конгрес США після Різдва спробує обійти вето Трампа стосовно проекту оборонного бюджету

Члени конгресу США на початку наступного тижня спробують ухвалити оборонний бюджет країни, незважаючи на вето президента Дональда Трампа.

На цьому тижні в США відзначатимуть Різдво, і конгрес працювати не планує. Видання "Політико" зазначає, що 28 грудня в палаті представників проведуть голосування за поверненим Трампом законопроектом. Якщо щонайменше дві третини членів палати представників виступатимуть за те, щоб зберегти документ у нинішньому вигляді, то 29 грудня він надійде на розгляд сенату. Якщо і там мінімум дві третини виступатимуть за законопроект, то він буде остаточно схвалений, незважаючи на вето Трампа.

Американські спостерігачі зазначають, що голосування покаже, наскільки конгресмени-республіканці готові в цій ситуації підтримувати їх однопартійця Трампа. ЗМІ США прогнозували, що швидше за все, конгрес без особливих проблем обійде вето президента.

Проект бюджету на оборону спочатку був ухвалений в конгресі переважною більшістю голосів. Проте, Трамп у середу повернув його до конгресу без підпису.

Оборонний бюджет у нинішньому вигляді Трамп назвав "подарунком Китаю і Росії".

"На жаль, закон не містить найважливіші заходи національної безпеки, містить положення, які ображають наших ветеранів і історію наших збройних сил. Запропоновані заходи суперечать зусиллям моєї адміністрації, націленим на те, щоб інтереси нашої країни стояли на першому місці як у питаннях національної безпеки, так і в зовнішній політиці", - йдеться в заяві президента.

Законопроект передбачає виділення $ 740,5 млрд на фінансування діяльності Пентагону і програм у сфері оборони і безпеки за лінією міністерства енергетики США.

Крім того, законопроект містить положення про посилення американських санкцій проти російських трубопровідних проектів "Північний потік 2" і "Турецький потік". Зокрема, санкції планується вводити за сприяння продажу, оренді або надання трубоукладальних суден для будівництва газопроводів, надання страхування і перестрахування, а також послуг або приміщень для технічної модернізації суден, пов'язаних з будівництвом газопроводу.

Крім того, документ передбачає введення санкцій проти Туреччини за придбання російських ЗРС С-400. Зокрема, президенту пропонується протягом 30 днів після підписання закону про оборонні витрати ввести "п'ять або більше санкцій" щодо тих турецьких чиновників, які брали участь у процесі придбання С-400.

Однак Заперечення Трампа проти проекту бюджету не пов'язані з цими санкціями. Він, зокрема, бореться за скасування статті 230 закону про телекомунікації 1996 року, яка звільняє інтернет-платформи від юридичної відповідальності за розміщення користувацького контенту.

Також Трамп незадоволений положеннями, які можуть ускладнити процес виведення військ США з Афганістану і ФРН. Невдоволення у нього викликає і ініціатива з перейменування військових баз і монументів на честь воєначальників-конфедератів.