Конгрес США ухвалив оборонний бюджет з військовою допомогою Україні на $300 мільйонів

Сенат США ухвалив оборонний бюджет країни, який передбачає виділення України $300 мільйонів військової допомоги.

Про це повідомляє Axios.

Загальний обсяг бюджету складає $770 мільярдів. Документ передбачає виділення $300 млн на надання підтримки Україні - на $50 млн більше, ніж запитував президент Джо Байден. Допомога включає $75 мільйонів на летальне озброєння.

Крім того, з проєкту бюджету прибрали поправку, яка передбачала санкції проти газопроводу "Північний потік - 2".

Оборонний бюджет також передбачає $4 мільярди для Європейської оборонної ініціативи та $150 мільйонів для співробітництва у сфері безпеки в країнах Балтії.

Наприкінці листопада сенатори США Роб Портман та Джин Шахін запропонували правку до військового бюджету на 2022 рік, яка збільшує допомогу Україні.

Цього року Україна отримала від США військову допомогу у вигляді боєприпасів, озброєння, медобладнання, катерів та багато іншого.

У МЗС України повідомили, що матеріально-технічна допомога США українській стороні у 2021 році становила понад $130 млн.

Бабель

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