Контейнеровоз у Суецькому каналі зсунули з мілини

Контейнеровоз Ever Given під прапором Панами, що заблокував рух у Суецькому каналі, знятий з мілини через декілька днів після інциденту.

Вранці у понеділок, 29 березня, судно завдовжки 400 метрів знову спроможне плисти, пише Bloomberg.

Судно, що заблокувало рух у каналі, стало причиною порушення ланцюгів поставок у світі, оскільки Суецький канал забезпечує найкоротший шлях судноплавства між Азією та Європою. Єгипетська влада повідомила, що втрати від простою каналу обходяться у 14 мільйонів доларів на день. Своєю чергою, судноплавна компанія Lloyd's List підрахувала, що блокування Суецького каналу обходиться світовій торгівлі у 400 млн доларів на годину торгівлі. Контейнеровоз Ever Give, що перекривав Суецький канал. Фото: Bloomberg. Копач очищає територію навколо носа застряглого контейнеровоза Ever Give в Суецькому каналі. Фото: Bloomberg. Чому це важливо?

Через Суецький канал, що відокремлює Африку від Азії, проходить близько 12% всієї світової торгівлі. Експорт природного газу та нафти становить від 5% до 10% трафіку, решта - це споживчі товари.

120 миль (193,1 кілометра) - це довжина судноплавного каналу в Єгипті, який з'єднує Середземне й Червоне моря та дозволяє сполучення між Європою й Азією максимально коротким шляхом. Канал є власністю Арабської Республіки Єгипет та експлуатується державною компанією Suez Canal Authority.

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