"Крим - це Україна". Байден заявив, що США протистоятимуть агресивним діям Росії

Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден заявив, що США ніколи не визнають анексію Криму Росією та будуть протистояти її агресивним діям.

Його позиція щодо 7-річниці незаконного вторгнення Росії в Україну опублікована на сайті Білого дому.

"Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну і її союзників і партнерів сьогодні, як і з самого початку цього конфлікту. У цю похмуру річницю ми підтверджуємо просту істину: Крим - це Україна", - йдеться у заяві.

Окрім цього Байден підтвердив, що Сполучені Штати ніколи не визнають анексію півострова Росією, та будуть разом з Україною протистояти агресивним діям Росії.

"Ми продовжимо роботу щодо залучення Росії до відповідальності за її зловживання та агресію в Україні. Ми також продовжимо шанувати мужність і надію Революції Гідності, в якій український народ зіткнувся з вогнем снайперів і силовиків в спецодязі на Майдані та зажадав нового початку для своєї країни. Сполучені Штати як і раніше вірять в обіцянки України, і ми підтримуємо всіх, хто прагне до мирного, демократичного і процвітаючого майбутнього своєї країни", - заявив президент.

26 лютого в Україні День спротиву окупації Криму. 7 років тому в Сімферополі під Верховною радою пройшла акція близько 10 тисяч українців та кримських татар під гаслом "Крим – це Україна". У відповідь, в ніч з 26 на 27 лютого, російські військові захопили будівлю Верховної ради АРК та владу у Сімферополі й призначили на 1 березня так званий "референдум" про приєднання Криму до Російської Федерації.

Кабінет міністрів України погодив санкції проти російських авіакомпаній за польоти до окупованого Криму. Їм заборонили польоти над територією України і транзит ресурсів.

До Дня спротиву окупації АР Крим та міста Севастополя президент України Володимир Зеленський підписав указ про підтримку кримськотатарської мови і захист прав кримчан.

Рада Європи продовжила до червня економічні санкції проти Росії, запроваджені за дестабілізацію ситуації в Україні, через невиконання російською стороною Мінських домовленостей.

UA: Суспільне Новини

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