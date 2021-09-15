Ліванський політик в ефірі телеканалу порівняв українок з повіями, посольство вимагає вибачень.

Ліванський політик Ваххаб порівняв українок з повіями, посольство вимагає вибачень. ВIДЕО

Колишній міністр екології Лівану, глава партії "Аль Таухід Аль Арабі" Віам Ваххаб публічно порівняв українських жінок із повіями.

Про це повідомляють "Букви".

Скандальну заяву Ваххаб зробив в ефірі місцевого телеканалу. Він згадав, як обговорював із президентом країни Мішелем Ауном відродження туризму в Лівані.

"Я сказав йому: "Якщо ми є країною проституції, дозвольте нам ввезти 10 тисяч російських або українських жінок", - заявив Ваххаб.

Політик додав, що президент відреагував на його "пропозицію" посмішкою.

Заяву політика розкритикували в соціальних мережах. Миттєво відреагувало і посольство України в Лівані.

"Посольство України в Ліванській Республіці рішуче засуджує образливі висловлювання та приниження гідності громадян України головою партії "Аль Таухід Аль Арабі" паном Віамом Ваххабом на телеканалі "Аль Жадід" та звертається з вимогою публічного вибачення перед громадянами України", - йдеться у повідомленні дипустанови.

Посол України в Лівані Ігор Осташ повідомив, що посольство готує позови до суду через заяви політика.

"Ми вже мали подібний досвід з ліванським телеканалом. Тому ми не дозволимо нікому безкарно так висловлюватися про Україну. Сам канал уже відреагував на цю подію, подавши й наше засудження цього вчинку", - повідомив посол.

У політичній партії "Аль Таухід Аль Арабі", яку очолює Ваххаб, заявили, що слова політика, нібито, "неправильно розтлумачили".

"У російсько-українському питанні Віам Ваххаб мав на увазі красу жінок з Росії та України, а не щось ще", - йдеться у заяві партії.

У політсилі Ваххаба додали, що українки й росіянки - "першокласні жінки, оскільки вони заслуговують нашого захоплення і любові, і вони посідали найвищі посади в державних установах, армії й у суспільстві".