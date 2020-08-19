Лукашенко попередив Зеленського і західних лідерів щодо відповідальності за "розпалювання заворушень" у Білорусі

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко доручив МЗС країни попередити президента України Володимира Зеленського і західних лідерів щодо відповідальності за "розпалювання заворушень".

Про це він сказав у середу, 19 серпня, під час засідання Радбезу, передає БЕЛТА.

"Їм просто треба розповідати, що відбувається у Білорусі. Щоб цю інформацію отримали і Меркель, і Макрон, і Дуда, і Науседа, та інші, і Зеленський. Щоб вони знали, що відбувається у Білорусі, офіційну точку зору. І попередити їх (не соромитися) про відповідальність за розпалювання заворушень. Фінансування заворушень - це і є розпалювання. І ми бачимо сьогодні, що це фінансування триває", - заявив Лукашенко.

У зв'язку з цим самопроголошений "президент" застеріг західних лідерів від дій, спрямованих проти його режиму.

"Барабанити гусеницями на кордоні з Білоруссю, проводити зараз вчення контрпродуктивно. Вони це повинні розуміти, і вони будуть за це відповідати, якщо щось трапиться", - додав він.

В ОБСЄ звинуватили владу Білорусі у порушенні прав людини, а глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен виступила за введення санкцій проти режиму Лукашенка.

Крім того, ціла низка країн закликала провести в країні нові вибори.