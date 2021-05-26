Лукашенко заявив, що про "вибухівку" в літаку Ryanair повідомила Швейцарія, МЗС країни заперечило

26 травня МЗС Швейцарії офіційно спростувало слова самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка про те, що ніби надавала інформацію про бомбу в літаку, з якого викрали журналіста Романа Протасевича

Про це пише Reuters.

"Влада Швейцарії не знала про загрозу вибуху бомби на рейсі Ryanair Афіни - Вільнюс", - заявили в МЗС Швейцарії.

"Тому повідомлень від влади Швейцарії до влади Білорусі щодо цього питання не надходило" - додали у відомстві.

Нагадаємо, 26 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що повідомлення про бомбу на борту літака Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, надійшло зі Швейцарії.

До цього білоруська пропаганда звинуватила терористів ХАМАСу в спробі підриву літака, з якого викрала журналіста Романа Протасевича, посадивши його у Мінську. Втім палестинці спростували цю заяву, зазначивши, що це не їх методи,



