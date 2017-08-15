Мадуро объявил о проведении масштабных военных учений в ответ Трампу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о проведении военных учений в стране 26-го и 27 августа в ответ на "империалистические" заявления президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал Venezolana de television.

14 августа во время митинга в президентском дворце Мирафлорес Мадуро обратился к Трампу со словам "Венесуэлу не запугаешь", отмечает Reuters.

Ранее сообщалось, что во время выступления в Нью-Джерси Трамп не исключил возможность военного вмешательства в Венесуэле. В тот же день пресс- секретарь Белого дома Сара Гакаби Сандерз отклонила просьбу венесуэльского президента Николаса Мадуро о телефонном разговоре с Трампом, заявив, что это станет возможным только после "восстановления демократии" в стране.