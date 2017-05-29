Маккейн считает Путина большей угрозой, чем ИГИЛ

В понедельник, 29 мая, сенатор от Республиканской партии США Джон Маккейн заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин предоставляет большую угрозу мировой безопасности, чем террористическая организация "Исламское государство", передает ABC News.

"Я думаю, что ИГИЛ может делать ужасные вещи. Но русские пытались уничтожить основу демократии, в частности, изменить исход американских выборов. Я не видел никаких доказательств, что они в этом преуспели, но они пытались, и все еще пытаются повлиять на выборы", - сказал Маккейн.

Сенатор считает, что Соединенные Штаты должны ужесточить санкции в отношении России.

"Мы ничего не сделали с момента выборов в ноябре прошлого года в ответ на попытки Владимира Путина изменить исход наших выборов. Таким образом, мы не на все ответили. Надеюсь, что когда мы вернемся с каникул, Сенат примет санкции в отношении России", - сказал он.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 28 мая, в Париже состоялась акция протеста против приезда в страну президента РФ Владимира Путина, который должен провести переговоры с главой государства Эммануэлем Макроном. Протестующие считают, что Путин регулярно нарушает права человека в России.