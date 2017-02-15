Место Флинна может занять вице-адмирал Гарвард - Reuters

Вице-адмирал ВМС США Роберт Гарвард может стать советником президента Дональда Трампа по нацбезопасности вместо подавшего в отставку Майкла Флинна, сообщает агентство Reuters.

Администрация президента США Дональда Трампа предложила должность советника по национальной безопасности вице-адмиралу военно-морских сил Роберту Гарварду, сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.Пока неизвестно, принял ли Гарвард предложение.

Гарвард с 2011 по 2013 год занимал должность заместителя командующего Центральным командованием вооруженных сил США. Имеет опыт боевых действий в Ираке и Афганистане.

Вице-адмирал может прийти на место генерала Майкла Флинна, подавшего в отставку 13 февраля. Причиной его ухода в Белом доме назвали "утрату доверия" со стороны президента.

В январе 2017 года издание The Wall Street Journal сообщило, что разведслужбы расследовали связи Флинна с представителями российских властей. В частности, расследуются телефонные звонки Флинна послу России в США Сергею Кисляку, совершенные в конце декабря 2016 года. Известно, что в день введения дополнительных санкций в отношении Кремля 29 декабря зафиксировали пять телефонных разговоров советника и Кисляка.

Предметом дознания также являются более ранние контакты советника главы Белого дома с российскими официальными лицами.

По сведениям The New York Times, 26 января советника президента опрашивали агенты ФБР.

15 января, ссылаясь на слова Флинна, вице-президент Майк Пенс сказал в интервью Fox News, что беседа генерала с Кисляком не касалась вопроса санкций.

Однако 10 февраля издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что Флинн обсуждал с Кисляком снятие санкций с РФ.

Исполняющим обязанности советника Трампа по нацбезопасности является генерал в отставке Джозеф Кит Келлог.