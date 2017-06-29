Мировой долг обновил исторический максимум в $217 трлн

По итогам первого квартала 2017 года, мировой долг обновил исторический максимум, достигнув отметки в 327% глобального ВВП.

Об этом говорится в материалах мирового долгового рынка, подготовленного Институтом международных финансов, передает Hubs.

По данным экспертов, в денежном эквиваленте размер общемирового долга достиг в первом квартале 2017 г. рекордных $217 трлн, а самый резкий прирост долга за год продемонстрировали крупнейшие мировые экономики - США и Китай. По информации аналитиков, в КНР он достиг уровня в $32,7 трлн, а в Штатах - превысил $63 трлн.

В то же время совокупный долг развивающихся рынков увеличился на $3 трлн, превысив $56 трлн, и составил 218% ВВП.

Как проинформировали в Институте международных финансов, быстрее всего отношение долга к ВВП росло в Китае, Чили, Колумбии и Турции; в Таиланде, Бразилии и Венгрии оно, напротив, снижалось, идет речь в тексте доклада.

В документе также подчеркивается, что в совокупный долг включаются долги правительств, банков, корпораций и домохозяйств; Причем, как видно из материалов исследователей, долговое бремя распределено неравномерно - в одних странах/отраслях оно уменьшается, в других, напротив, увеличивается.

Напомним, в Украине государственный и гарантированный государством долг за январь - март 2017 года увеличился в долларовом эквиваленте на 1,38 миллиарда долл., или на 1,9% - до 72,35 млрд долларов США по состоянию на 31 марта текущего года.

Хвиля

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