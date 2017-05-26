Москва обратилась к руководству НАТО с заявлением

Россия заявила о стремлении Альянса легитимизировать военные приготовления вблизи границ России, которые "меняют расстановку сил в Европе и ведут к опасному витку гонки вооружений".

Россия заявила, что Альянс заморозил все проекты практического сотрудничества Getty Images

Москва призвала НАТО прекратить выстраивать свои отношения с РФ "в духе конфронтации". Об этом говорится в заявлении МИД РФ по случаю 20-летия подписания акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО.

"На данном этапе российско-натовские отношения находятся в самом глубоком с момента окончания холодной войны кризисе. Альянс в одностороннем порядке заморозил все проекты практического сотрудничества в сфере общих интересов, которые были предусмотрены упомянутыми документами и вносили ощутимый вклад в обеспечение евробезопасности", - говорится в заявлении ведомства.

МИД РФ утверждает, что Запад сделал выбор в пользу "закрытой натоцентричной архитектуры безопасности" и военно-политическое сдерживание России, и что прямым следствием этого является нарастание конфликтного потенциала в Евро- Атлантике.

"Рассматриваем попытки обхода принципов Основополагающего акта как опасные и противоречащие подлинным интересам самих государств-членов НАТО. Видим в этом стремление альянса легитимизировать военные приготовления вблизи границ России, которые в совокупности с военной активностью отдельных стран блока меняют расстановку сил в Европе и ведут к опасному витку гонки вооружений.", - заявили в министерстве.

Москва заявида, что эта ситуация "не является выбором России".

"Это - прямой результат многолетней деструктивной линии блока, нацеленной на безоговорочное достижение военно-политического доминирования в европейских и мировых делах. И пока не поздно, необходимо оставить попытки выстраивать отношения с нашей страной в духе схем и механизмов эпохи конфронтации", - говорится в сообщении.

Напомним, что 25 мая на саммите в Брюсселе Дональд Трамп заявил, что НАТО должно фокусироваться на терроризме и миграции, а также на угрозах из России.

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