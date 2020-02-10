Москва пошла в новую информационную атаку на Минск

Недавний визит государственного секретаря США Майка Помпео в Минск и его переговоры с президентом Беларуси спровоцировали волну откровенно антибелорусских публикаций в ряде российских и пророссийских telegram- каналов. Есть основания полагать, что эта кампания в интернет-пространстве может стать прологом к следующей стадии гибридной войны Москвы против Минска.

В связи с визитом Помпео ряд анонимных авторов наперебой излагали якобы конфиденциальную информацию "об истинной цели" приезда столь высокопоставленного американского чиновника.

Примером наиболее креативного подхода к осмыслению упомянутого события могут служить фантазии о скором вхождении Беларуси в состав США в качестве 51-го штата.

С наскоку в альянс не вступишь

На этом фоне не самым фантастическим выглядит сообщение российского telegram-канала "Незыгарь" о том, что госсекретарь США якобы передал президенту Беларуси личное письмо от его американского коллеги Дональда Трампа.

По версии канала, белорусскому лидеру в обмен на понижение уровня участия его страны в Союзном государстве и ЕАЭС было обещано содействие во вступлении в течение трех лет в ВТО, НАТО и Евросоюз - разом. А также снятие всех санкций, помощь в осуществлении реформ и кредитная линия в 25 млрд долларов.

В некоторых белорусских СМИ даже появились комментарии с попытками всерьез проанализировать этот вброс. Хотя он ничуть не убедительнее других фейков, в изобилии производимых "Незыгарем".

Впрочем, с учетом того, что не все искушены в приемах и приемчиках гибридной войны (безусловным проявлением которой является нынешняя информационная атака из России), очевидно, есть необходимость привести хотя бы часть аргументов, опровергающих эти измышления telegram-канала, который уделяет немало внимания белорусской тематике, подавая ее в провокационном ключе.

Даже если вынести за скобки политическую ориентацию нынешнего белорусского руководства, вступление в любую серьезную международную организацию (а ВТО, НАТО и ЕС безусловно являются таковыми) требует более чем серьезной всесторонней подготовки. И это процесс, занимающий долгие годы.

В качестве примера комментаторы чаще всего приводят недавнее соглашение Беларуси с Евросоюзом об упрощении визового режима: от начала переговоров до подписания итогового документа прошло больше пяти лет.

А для того чтобы вступить в НАТО, нашей стране, в случае если такая цель когда-нибудь будет поставлена, понадобятся даже не годы, а десятилетия. Так как организация наших вооруженных сил, стандарты техники и принципы боевой подготовки войск во многом унаследованы от советской армии. Политическим критериям альянса Беларусь не соответствует еще больше.

Под зорким оком Москвы

Таким образом, процесс представляется очень долгим даже при условии, что братская Россия не будет мешать. На что рассчитывать нет никаких оснований. Достаточно вспомнить печальный опыт Молдовы, Грузии, Украины.

Как только эти страны стали смотреть в сторону НАТО, на их территории возникли якобы внутренние вооруженные конфликты. Что тут же обрушило все планы.

Опыт прошлого показывает, что Москва крайне нервно относится к малейшим попыткам взаимодействия Беларуси с альянсом. При том что российские высокопоставленные военные на регулярной основе контактируют с коллегами из НАТО. И вообще сотрудничество Москвы с этой организацией до аннексии Крыма было довольно плотным.

Беларуси же, оказывается, ничего нельзя. Достаточно вспомнить истерику в российском экспертном сообществе (и в СМИ соответственно) по поводу прошлогоднего декабрьского заявления генерала Олега Белоконева.

Тот, уже уйдя к тому времени с поста начальника Генштаба в депутаты Палаты представителей, сообщил о готовности белорусской стороны к возможным совместным учениям с натовцами. И хотя, судя по всему, имелась в виду отработка операций миротворческой роты, которую наша страна подготовила в рамках совместной с альянсом программы "Партнерство ради мира", проклятия и обвинения Беларуси в предательстве заполнили российское медиапространство.

В этом контексте изначально недостоверными выглядели публикации тех telegram-каналов, которые сообщили недавно (тоже по следам визита Помпео), что Минобороны Беларуси якобы ведет переговоры о создании на территории нашей страны учебного центра НАТО. Военное ведомство оперативно опровергло эти вбросы.

Наконец, важным моментом является то, что нынешнее белорусское руководство в НАТО вступать и не собирается, не желая реформировать ни политический, ни экономический строй страны. А такие преобразования являются важным условием вступления в альянс.

Аналогичная ситуация складывается и со вступлением Беларуси в Евросоюз: страна-кандидат должна соответствовать Копенгагенским критериям. До которых Беларуси сегодня как до Луны. Поскольку эти критерии предполагают, что в государстве соблюдаются демократические свободы и права человека, принципы правового государства. А также должна существовать рыночная экономика.

Вдобавок представители официального Минска открытым текстом заявляют, что вести страну в ЕС нынешнее руководство не намерено.

Для чего готовится почва?

В связи с изложенным напрашивается вопрос: с какой целью российские telegram-каналы предприняли эту достаточно неуклюжую информационную атаку?

Рискну предположить, что целевой аудиторией были отнюдь не белорусы, а рядовые россияне.

А главная задача состояла в том, чтобы возбудить в тамошнем общественном мнении неприязнь не только к политическому руководству Беларуси, но и к стране в целом. Чтобы обеспечить Кремлю широкую поддержку в случае принятия максимально жестких мер против "государства-изменника".

Александр Алесин

Военно-политическое обозрение

https://www.belvpo.com/110356.html/