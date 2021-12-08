Можливість застосування армії США для захисту України від РФ не розглядається, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що не розглядає можливість залучення американських військовослужбовців для захисту України від Росії.

Про це інформує Інтерфакс-Україна.

"Це не розглядається", - сказав Байден журналістам біля Білого дому, відповідаючи на запитання про те, чи американські військові можуть бути відправлені в Україну для її захисту від РФ.

За повідомленням Bloomberg, президент США зазначив, що не застосовуватиме в односторонньому порядку силу проти Росії.

При цьому він підтвердив, що США посилять військову присутність у країнах- членах НАТО. Раніше у Вашингтоні заявляли, що таке посилення можливе у разі конфлікту між РФ та Україною.

За даними американських ЗМІ, Байден також заявив журналістам, що на переговорах, які відбулися у вівторок, "чітко роз'яснив Путіну, що, якщо Росія вторгнеться до України, будуть економічні наслідки, з якими той ніколи не стикався".

"На РФ чекають серйозні наслідки при вторгненні до України", - наводить слова Байдена агентство Bloomberg.