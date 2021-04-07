Нідерланди запевняють, що Україна не залишиться одна на тлі ескалації з боку РФ

Очільник зовнішньополітичного відомства Нідерландів Стеф Блок під час телефонної розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою запевнив, що Україна не залишиться наодинці на тлі ескалації з боку РФ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

Кулеба детально поінформував співрозмовника про останні дії Російської Федерації: дестабілізацію безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях та спроби зірвати процес мирного врегулювання, стягування російських військ до кордону нашої держави. Він також запевнив у відданості України політико-дипломатичному врегулюванню.

У свою чергу, Блок висловив занепокоєння діями РФ та запевнив у подальшій непохитній підтримці Нідерландами незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України: "Україна не наодинці".

Міністри обговорили підготовку до засідання Ради міністрів закордонних справ країн ЄС 19 квітня, до участі в якій запрошений і глава МЗС України.

Насамкінець співрозмовники окремо обговорили хід підготовки до інавгураційного саміту Кримської платформи.

Як повідомлялося, Російська Федерація продовжує військову ескалацію навколо України та пропагандистську кампанію на виправдання можливої агресії проти України.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді повідомив, що уздовж державного кордону України, а також на тимчасово окупованих територіях та АР Крим знаходиться 28 батальйонних тактичних груп РФ, що становить потенційну загрозу для національної безпеки.