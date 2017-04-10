На непризнанном Грузией, США и ЕС голосовании в Южной Осетии победил "спикер парламента" Бибилов

В сепаратистском регионе Грузии Южной Осетии, где 9 апреля состоялись организованные фактической властью "президентские выборы", не признанные Тбилиси и Западом, победил "спикер парламента" Анатолий Бибилов.

Как сообщила председатель избирательной комиссии сепаратистского правительства Белла Плиева, по подсчетам около 90% голосов избирателей, Бибилов набирает около 58% голосов - достаточно для того, чтобы избежать второго тура.

Действующий лидер сепаратистского региона Леонид Тибилов получает 30%, а представитель регионального КГБ Алан Гаглоев - 11% голосов, сообщила Плиева.

По ее словам, около 78% избирателей поддержали предложение изменить название региона из Республики Южная Осетия в Республику Южная Осетия- Алания.

Как и во время других голосований в Южной Осетии и еще одном сепаратистском регионе Грузии Абхазии, Соединенные Штаты, Европейский союз и Грузия назвали выборы 9 апреля незаконными и заявили, что не признают результатов.

В заявлении от 9 апреля Министерство иностранных дел Грузии заявило, что референдум об изменении названия региона "направлен на создание основы для его незаконной аннексии" со стороны России.

Грузия считает и Абхазию, и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией. После российско-грузинской войны 2008 года Россия признала односторонне самопровозглашенную "независимость" Южной Осетии и Абхазии и сохранила там тысячи военнослужащих. Большинство стран мира такую "независимость" не признают.