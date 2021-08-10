NASA переносить політ на Місяць через неготовність скафандрів

Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) відкладе політ на Місяць у межах програми "Артеміда", що планувався на 2024 рік, через неготовність скафандрів, йдеться в доповіді Генеральної інспекції NASA.

"Згідно з поточним графіком НАСА, перші два скафандри xEMU повинні бути готові до листопада 2024 року, проте агентство зустрічає труднощі на шляху до своєї мети. До графіку входять презентація дизайну, тестування, створення скафандра для випробувань, створення двох кваліфікаційних скафандрів, демонстраційного скафандра для МКС і двох скафандрів для польоту на Місяць", - йдеться в доповіді.

"Ці затримки пов'язані з нестачею фінансування, пандемією COVID-19 і технічними проблемами - вони не залишили нам запасу для перенесення термінів створення двох готових до польотів скафандрів xEMU. З огляду на вимоги щодо інтеграції, скафандри будуть готові не раніше квітня 2025 року", - наголошується в доповіді.

Крім неможливості презентувати готові костюми до 2024 року, інспекція виявила затримки і в інших програмах, успішне завершення яких необхідно для висадки людини на Місяць - у програмі з розробки надважкої ракети-носія Space Launch System і в розробці багаторазового транспортного корабля "Оріон". Також на перенесення дати впливають протести приватних компаній, які не отримали контракт на участь в "Артеміді".

Інспекція вже надала звіт керівництву NASA. Вона рекомендувала агентству скорегувати поточний графік для зниження ризиків при розробці, створити окремий графік поставок обладнання за програмами Gateway (навколомісячному космічна станція), HLS (програма з доставки людини на Місяць) і МКС, а також забезпечити виконання технічних вимог до скафандрів для програм "Артеміда" і для МКС.

У вересні 2020 року NASA опублікувало план "Артеміда", згідно з яким перед космічним відомством стоїть завдання з безпечного повернення людини на Місяць у 2024 році.

Раніше, у вересні 2019 року, NASA звернулося до приватних компаній з пропозицією взяти участь у конкурсі зі створення інноваційних проектів у рамках програми з розробки системи висадки людини на Місяць у 2024 році.

У конкурсі на отримання контракту взяли участь SpaceX, Dynetics і Blue Origin у партнерстві з Lockheed Martin, Northrop Grumman і Draper.

У квітні цього року NASA оголосило, що контракт на відправку астронавтів на Місяць у 2024 році отримала компанія Ілона Маска SpaceХ.