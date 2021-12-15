Навіть вакцинованим: Італія заборонила в'їзд українським туристам

З 16 грудня через поширення нового штаму COVID-19 "Омікрон" Італія закриє кордони для українських туристів, навіть повністю вакцинованих. Нові правила діятимуть щонайменше до 31 січня 2022 року.

За інформацією Міністерства закордонних справ України пускатимуть лише власників посвідки на проживання в Італії, або тих громадян, які в'їжджають в Італію з метою роботи, навчання, лікування або абсолютної необхідності. В окремих випадках і за наявності аргументованих підстав можуть дозволити в'їзд особам, які перебувають у любовних стосунках з італійцями.

Однак перелічені вище категорії осіб мають пройти 10-денний карантин після прибуття до Італії, незалежно від статусу вакцинації.

При в'їзді ці громадяни України також мають: заповнити до прибуття онлайн-форму санітарного контролю Passenger Locator Form.

пред'явити довідку (сертифікат) про негативний результат молекулярного тестування (зроблений не більше ніж за 72 години до приїзду) або експрес- тестування на Covid-19 (зроблений не більше ніж за 24 години до приїзду).

У Всесвітній організації здоров'я закликали зупинити бустерне щеплення проти COVID-19 в багатих країнах, оскільки багатьом іншим державам бракує вакцини. Зокрема, в країнах Африки.

Водночас експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я рекомендують людям з ослабленим імунітетом зробити третє щеплення проти коронавірусу.

До того ж у Всесвітній організації здоров'я попередили про небезпеку нової хвилі коронавірусу Європі та Центральній Азії. Там наголошують, що переважна більшість випадків інфікування коронавірусом фіксується саме у цих регіонах.