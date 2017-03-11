Нидерланды запретили посадку самолета глава МИД Турции в Роттердаме

Нидерланды отозвали разрешение главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу на приземление его самолета в Роттердаме 11 марта. Такое решение в нидерландском правительстве объяснили "риском относительно общественного порядка и безопасности", вызванным целью визита М. Чавушоглу, передает УНН со ссылкой на " Радио Свобода ".

Ранее в субботу мэр Роттердама Ахмед Абуталеб заявил, что Мевлюту Чавушоглу не позволено проводить агитацию по референдуму среди турецкой общины во время его визита в этот город.

М.Чавушоглу, зато заявил, что все-таки приедет в Роттердам для встречи с избирателями.

Еще четыре запланированных акции турецких политиков были отменены в Австрии и одна в Швейцарии.

После отмены подобного митинга в Германии, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Берлин в "практиковании нацизма".

Отношения между Турцией и странами ЕС ухудшились в последние месяцы, после того, как Запад начал обвинять Анкару в подавлении оппозиции, что значительно усилилось после попытки неудачного переворота в Турции в июле 2016 года.

Референдум о предлагаемых изменениях в Конституцию Турции о резком расширении полномочий президента назначен на 16 апреля. Анкара призывает принять в нем участие и проголосовать "за" и граждан Турции, живущих в других странах.