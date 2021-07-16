"Північний потік-2" не повинен вплинути на транзит газу через українську ГТС, - Меркель

Україна і далі надаватиме свою газотранспортну систему для перекачування в Європу російського газу. Введення в експлуатацію "Північного потоку-2" не повинно відбитися на цьому секторі української економіки.

Про це повідомила канцлер ФРН Ангела Меркель на пресконференції, присвяченій деталям переговорів між нею і президентом США Джозефом Байденом, яка відбулася 15 липня в Білому домі, пише "Кореспондент".

За словами Меркель, Німеччина активно відреагує, якщо Росія проігнорує право української сторони транспортувати в Європу блакитне паливо. "ФРН і ЄС доклали багато зусиль для укладення договору про транзит газу через Україну, варто сподіватися, що він буде збережений", - підкреслила Меркель.

Меркель зазначила, що для ФРН "Північний потік-2" лише додатковий канал з постачання газу. Він не є замісним у випадку з ГТС України. Крім того, вона повідомила, що у неї й у Байдена різні світогляди щодо проєкту "Північний потто-2".

Також повідомляється, що глава Білого дому в черговий раз нагадав, що США і ФРН мають між собою дружні відносини, у зв'язку з чим особливих розбіжностей між країнами бути не може. "Друзі можуть собі дозволити не погоджуватися один з одним", - сказав президент США.

Він також підкреслив, що вважає важливим забезпечити енергетичну безпеку Європи. Говорячи про те, як на неї вплине "Північний потік 2", Байден відповів: "подивимося".

Нагадаємо, напередодні зустрічі Меркель і Байдена президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що лідери США і ФРН не прийматимуть домовленості щодо України, представники якої на цій зустрічі присутні не будуть. Про це він написав у Твіттер перед зустріччю, яка була запланована на 15 липня в Білому домі.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський розраховує, що канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент США Джо Байден узгодять гарантії Україні на випадок запуску магістрального газопроводу "Північний потік-2". Зеленський хоче безперебійні постачання газу в найближчі 10-15 років за прийнятною ціною і компенсації вартості газу.

Раніше також повідомлялося, що президент США Джо Байден і канцлер ФРН Ангела Меркель обговорять важливі теми для України.

ASPInews

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