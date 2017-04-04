Песков: Россия контактировала с Белым домом по взрыву в Петербурге по дипканалам

Контакты России с Белым домом в связи со взрывом в Петербурге осуществлялись по дипломатическим каналам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«По дипломатическим каналам», — сказал Песков, комментируя информацию о контактах двух сторон.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв в Петербурге.

В понедельник, 3 апреля, около 14.40 мск на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» метро Санкт-Петербурга произошел взрыв.

По последним данным, в результате теракта погибли 11 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.