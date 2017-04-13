Поездки Трампа за год могут превысить траты Обамы за 8 лет - CNN

Нынешними темпами американский лидер Дональд Трамп за год наездит по стране и миру на большую сумму, чем 44-й президент США Обама за две каденции

Поездки президента США Дональда Трампа в его частный клуб во Флориде в первые 80 дней во главе страны обошлись бюджету в $20 млн. Если такая тенденция в расходах сохранится, то американский лидер за год может потратить на путешествия и поездки больше, чем его предшественник Барака Обамы за все восемь лет президентства. Это посчитали журналисты канала CNN.

В своей резиденции в Мар-а-Лаго на Палм-Бич президент США провел в общей сложности 21 день (шесть выходных), причем смета расходов составила около $21,6 млн.

"Увеличенные расходы на поездки резко контрастируют с призывами Трампа к федеральному правительству затянуть потуже пояса. Также он регулярно критиковал Обаму за то, что американские налогоплательщики каждый раз оплачивают его путешествия", - отметили журналисты.

По данным CNN, Обама потратил немногим менее $97 млн на транспортные расходы в качестве президента - как на рабочие поездки, так и на персональные экскурсии.